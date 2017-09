De nordiske lande vil styrke samarbejdet på konkurrenceområdet

Af: Redaktionen - Det glæder mig meget, at vi i Norden har fælles front mod overtrædelser af konkurrencereglerne. Effektiv konkurrence er nødvendigt for at skabe velfungerende markeder til gavn for os alle. Nu får vi bedre mulighed for at samarbejde om konkurrencesager i Norden. Det giver rigtig god mening, da det ofte vil være Norden, som er relevant i forhold til de danske sager, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).Den nye samarbejdsaftale mellem de nordiske konkurrencemyndigheder er blevet underskrevet i Helsinki i Finland. Aftalen omfatter alle de nordiske lande - Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.Med den nye aftale kan de danske konkurrencemyndigheder eksempelvis anmode konkurrencemyndighederne i de øvrige nordiske lande om at udføre en kontrolundersøgelse i et andet nordisk land og indhente oplysninger i øvrigt. Hidtil har det kun været muligt, hvis det andet nordiske land var medlem af EU, og sagen havde samhandelspåvirkning. Ud af de fem nordiske lande står Norge og Island uden for EU-samarbejdet.Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. VLAK-Regeringen venter at fremsætte et lovforslag om sagen i oktober.