Vejdirektoratet inviterer på tur med projektchefen

Fredag 8. september 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Den valgte entreprenør er i fuld gang med byggeriet af den kommende fjordforbindelse både på land og til vands. Vejdirektoratet vil gerne fortælle om de mange forskellige aktiviteter, der er i gang og give folk en mulighed for at komme tættere på det store byggeri.- Det er et stort bygværk, og der er mange spændende finesser og finurligheder i forbindelse med projektet. Vi vil gerne give folk et lille indblik i, hvad det er vi arbejder med og hvilke overvejelser, der ligger bag de forskellige etaper i et sådant byggeri, siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.



I første omgang er der planlagt to ture i marken med Henrik Vincentsen. Det første arrangement er sat til torsdag 14. september klokken 16.30, hvor turen starter på Informationscenter Fjordforbindelsen Frederikssund på Østersvej 4, og temaet er byggepladsen og støbning af pæle.





Vejdirektoratet tilbyder en guidet tur ind på byggepladsen, hvor deltagerne kan få et indblik i de arbejder, der er i gang. Lige nu er det opgaven med at støbe pæle, der fylder. Forhåbentlig bliver det også muligt, at komme en tur ud på den dæmning, der er skudt op i Roskilde Fjord hen over sommeren.







Den anden tur vil foregå på Hornsherredsiden torsdag 28. september, hvor turen starter klokken 16.30 fra byggepladsen ved Kystvej 57, og her vil destinationen være en tur ud på dæmningen.













Mødested:

Frederikssundsiden: Informationscenter Fjordforbindelsen Frederikssund, Østersvej 4

Hornsherredsiden: Udfor byggepladsen ved Kystvej 57, Tørslev Hage. Det vil være muligt at parkere på byggepladsen Er der tilslutning til turene, gentager Vejdirektoratet dem i oktober og temaerne vil blive meldt ud på forhånd.

Gåturen tager mellem en og halvanden time

Ingen tilmelding

Husk godt fodtøj

Alle er velkomne



