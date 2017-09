Tømmerhandel har taget en T-model

Fredag 8. september 2017 kl: 10:40

Af: Redaktionen Den nye Renault T 380 har en 11-liters motor, der kan yde op til 380 hk. Den er leveret med en 9 tons foraksel. Den tredje aksel er styrbar og har hævefunktion.Bilen er leveret med Optidriver automatiseret gearkasse, Optibrake motorbremse, sikkerhedspakke, aircondition, navigation/bakkamera og luftaffjedret førerhus.Derudover er bilen udstyret med en brændstofpakke med optimeret gearskifteprogram, til- og frakobling af kompressor, automatisk stop af motoren og Renault Trucks’ flådestyringssystem Optifleet.Da Brejnholts Tømmerhandel A/S skal benytte bilen til levering af byggematerialer til byggepladser og private kunder, er der lagt vægt på opbygningen af bilen, som Sawo i Holstebro har stået for.Opgaven omfattede montering af en HIAB HiDuo 258 EP-5 kran og et 7,5 meter lad opbygget efter kundens ønsker og behov.Alt stål er galvaniseret for at forlænge levetiden og minimere vedligeholdelsen.Volvo Truck Center Viborg har stået for leveringen samt montering af navigation, bakkamera og lys.









