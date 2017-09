Polsk lastbil taget for snyd med hastighed

Torsdag 7. september 2017 kl: 16:58

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tirsdag 5. september fandt politiet lastbilen og tog den ud til kontrol. Allerede før kontrollen, da politiet kørte bagved lastbilen, var der ikke tvivl om, at den kunne køre hurtigere end de 89 km/t, som lastbilens hastighedsbegrænser burde være indstillet til.Ved kontrollen af køretøjet blev der fundet en kontakt, der kunne slå kontrolapparatet og hastighedsbegrænseren fra, ligesom der var manipuleret med værdierne, der bestemmer køretøjets maksimale hastighed. Politiet fandt også en ulovlig kniv, der var monteret i en holder ved førerpladsen, samt en radardetektor, som blev anvendt til advarsel om hastighedskontrol, hvilket ikke er tilladt i Danmark.Tungvognscenter Syd skal i gang med en større efterforskning af sagen. Derfor er den nøjagtige bøde endnu ukendt. Virksomheden blev dog afkrævet at stille en sikkerhed på 250.000 kroner for at få køretøjet udleveret.Det kunne virksomheden ikke umiddelbart, så lastbilen blev beslaglagt og chaufføren sendt med en anden lastbil, der kom til stedet for at hente den sættevogn, som den polske lastbil var koblet for.Den 66-årige polske chauffør fik i 2014 en bøde for lignende forseelser. Den gang blev han også frakendt førerretten i Danmark i seks måneder.