Fair konkurrence-udspil er slet ikke ambitiøst nok

VOGNMANDSORGANISATIONEN DTL OM VLAK-UDSPIL:

Torsdag 7. september 2017 kl: 13:04

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Efter DTL’s vurdering, er VLAK-Regeringens ambitionsniveau i udspillet ”Fair og lige konkurrence” ikke højt nok.- Friholdelsen af statslige selskaber betyder, at den konkurrenceforvridning, som sker med for eksempel PostNord’s aktiviteter, slet ikke adresseres. Afhængig af temperament kan man være skuffet, sur eller hovedrystende. Jeg er nok mest det sidste, for jeg havde jo ikke forventet at udspillet ville tage fat, hvor det gør mest ondt, siger Erik Østergaard.Hos DTL er opfattelsen, at udspillet heller ikke strækker sig langt nok til at sikre fair konkurrence på affaldsområdet, hvor kommuner i en række tilfælde beskæftiger sig med vognmandsaktiviteter, som der eksisterer et privat marked for.- Vi har blandt vores affaldstransportører en række konkrete udfordringer. Mange kommuner vælger selv at investere i lastbiler og transportere affald i stedet for at udbyde kørslen til de private vognmænd. Kommunernes engagement i for eksempel forbrændingsanlæg vejer tungt og suppleres med egentlig vognmandskørsel i eget regi. Og med affaldsreglerne i hånden kan kommunerne ikke blot drive vognmandsvirksomhed, de beslutter også, hvor de private vognmænd skal bortskaffe det affald, som de har indsamlet, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Dermed bestemmer de også de private virksomheders udgifter, og det er en betydelig udfordring. For mens den private vognmand går konkurs, hvis udgifterne bliver højere end indtjeningen, så kan de kommunale virksomheden blot skrue op på det renovationsgebyr, som husstande og erhverv er tvunget til at betale. Alt det er fuldt lovligt - men det er ikke desto mindre en massiv påvirkning af markedet og konkurrencevilkårene. Hvis regeringens udspil lægger op til at løse for eksempel disse udfordringer, så er vi da kommet et stykke af vejen, men umiddelbart vurderer vi ikke udspillet til at være vidtgående nok.