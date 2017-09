SAS har fået luft under de økonomiske vinger efter en god sommer

Torsdag 7. september 2017 kl: 12:49

Af: Redaktionen SAS opgiver kvartalets indtægter til 1.973 millioner svenske kroner, hvilket er godt 900 millioner svenske kroner mere end i samme kvartal sidste år, hvor indtægterne blev opgjort til 1.036 millioner svenske kroner.







Det gode resultat betyder, at SAS har justeret sine forventninger til årsresultatet. I dag lyder vurderingen, at resultatet for 2016/2017 før skat og engangsposter vil komme til at lande på et højere niveau, end året før - hvis der ikke indtræffer noget uventet.



