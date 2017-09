Borup-vognmand har fået ny tre-akslet forvogn

Torsdag 7. september 2017 kl: 12:35

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede lastbil - en MAN TGX 26.500 6×2*4 - der er opbygget med en Fassi-kran og fast lad med tre-delte alu-side, skal blandt andet køre med stål i form af stålplader, stålrør, stålbjælker og stålbånd.Lastbilen er blandt andet udstyret med fuld luftaffjedring, xenonlygter TipMatic-gearskiftesystem, klimaanlæg, multifunktionslæderrat, alcantara-sæder med klima, køleskab, kaffemaskine, samt 7-tommer MAN-infotainmentskærm med navigation og bluetooth.Lastbilen er ud over kran og fast lad opbygget med holder til pallegaffel, udtrækskofanger med lys, fem værktøjsskabe med lys og varme, strøkasse, blitzblink og tolv LED arbejdslamper og fem kameraer i form af to sidekameraer, cyklist- plus bakkamera og blindvinkelkamera.

Lastbilen er solgt af Thomas Hansen hos HE Jørgensen.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.