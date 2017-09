Realismen vinder frem i europæiske vognmandserhverv

VOGNMANDSORGANISATION VURDERER:

Torsdag 7. september 2017 kl: 12:12

Af: Redaktionen EU-Kommissionens forslag handler blandt andet om revision af reglerne for køre- og hviletid, reglerne for cabotage og anvendelse af reglerne for udstationering for chauffører, der ofte arbejder uden for deres eget land. IRU er i færd med at udvikle sin holdning til EU-Kommissionens forslag, som samtidig så småt er i gang med at blive forhandlet af medlemslandene i Ministerrådet og af medlemmerne i EU-Parlamentet.





- Møderne i IRU har været vigtige for at skabe bedre forståelse blandt IRU’s medlemmer om, hvad der er ønskeligt, hvad der er muligt, og hvad der ikke længere kan accepteres på EU's marked for vejtransport, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL - Danske Vognmænd.







EU mener det alvorligt- Det er klart, at vi stadig er midt i drøftelserne, og IRU afholder yderligere møder i de kommende måneder. Men det var positivt at se, hvorledes søsterorganisationer har forstået, at EU nu mener det alvorligt. Forslagene på bordet synes at have skabt en mere realistisk forståelse for, hvad der er behov for at gøre for at skabe et retfærdigt marked for vejtransport i EU, siger Erik Østergaard.







Udviklingen de seneste år med anvendelse af minimumsløn i en række lande, som Tyskland og Frankrig, samt anvendelse af regler om forbud mod overnatning i førerkabiner, har været med til at presse EU-Kommissionen til at fremsætte en række forslag i maj, der forsøger at skabe balancerede, fælles europæiske regler som genskaber ordnede forhold i EU's vejtransportmarked.







Accepterer ikke ubegrænset opholdErik Østergaard fremhæver, at DTL og den dansk-svensk-norsk-finske interesseorganisation i Bruxelles - NLA - generelt har hilst forslagene velkommen, men de erkender også, at der kan være problemer med at anvende nogle af de foreslåede regler i praksis.









- Vi kan imidlertid ikke acceptere, at man bare er imod regler om sociale regler for chauffører, blot fordi det er besværligt og giver nogle omkostninger. Det er jo netop resultatet af mere lige vilkår, siger Erik Østergaard og fortsætter:





- Vi kan heller ikke acceptere, at man som vognmand og chauffør kan opholde sig uden for sit hjemlande ubegrænset, uden at det får konsekvenser for løn, social vilkår med videre. Vi hilser derfor velkommen, at organisationer, der er engageret i international transport og cabotage, nu er villige til en mere detaljeret diskussion om regler for mere lige vilkår. Om vores europæiske organisation, som DTL er stærkt engageret i med en række tillidserhverv, vil kunne nå en fælles, realistisk holdning, som kan indgå konstruktivt i den kommende diskussion med EU-Kommission, medlemslande og EU-parlamentarikere, vil de kommende måneder vise. Men det er klart ambitionen.

