Udvidelse af Togfonden skaber glæde i Aarhus

Torsdag 7. september 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om at udvide Togfonden. Partierne er også blevet enige om linjeføringen for den nye jernbane over Vestfyn.Hvis timemodellen gennemføres i fuldt omfang, betyder det, at der bliver hurtig togdrift mellem landets storbyer, hvilket for eksempel kan give en rejsetid mellem Aarhus og København på to timer.- Det glæder mig, at de fem partier udviser handlekraft, når regeringen ikke vil tilgodese den kollektive trafik i Danmark. Aftalen gør op med den forældede jernbanedrift og sikrer sammenhængskraften i Danmark. Det vil være til stor gavn for de mange mennesker, som er afhængige af den kollektive trafik, siger Jacob Bundsgaard, der suppleres af sin partifælle, Kristian Würtz, der er rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune.- Det er hele landet, der får glæde af aftalen. I Aarhus kan vi glæde sig over, at det bliver hurtigere at komme mellem landsdelene med en effektiv og miljørigtig transportform. Og det er absolut nødvendigt for en vækstregion som vores, hvis vi skal skabe nye arbejdspladser og vækst i fremtiden, og at det kan ske, uden at trafikken sander til, siger Kristian Würtz.









