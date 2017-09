VLAK-Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter: Kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet skal lovfæstes og strammes. Desuden vil regeringen begrænse den adgang til offentlig erhvervsaktivitet, der i dag følger med anden lovgivning, f.eks. finansloven og biblioteksloven. Fair prissætning og lige vilkår: Regeringen vil med afsæt i anbefalinger fra OECD sikre, at priser fra offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende. Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne om offentlig erhvervsaktivitet: Regeringen vil etablere en ny klagemyndighed, der på baggrund af klager kan tage stilling til, om erhvervsaktiviteter i stat, regioner og kommuner er lovlige, og om prissætningen er rigtig.

Af: Redaktionen I forbindelse med et udspil om fair konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder, som VLAK-Regeringen præsenterede torsdag, peger tre involverede ministre på, at det skal være slut med unfair konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder.VLAK-Regeringen vi med sit udspil begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører.Fremover skal statslige institutioner eksempelvis ikke udføre rådgivning eller kursusaktiviteter i konkurrence med private, kommuner skal ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsvirksomheder eller lade bibliotekerne udlåne bageudstyr- Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på at løse velfærdopgaver, der giver værdi og kvalitet for borgerne, inden for eksempelvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Kommuner og andre offentlige myndigheder skal ikke i unfair konkurrence med private virksomheder udføre opgaver, der hører hjemme i den private sektor. Og med det udspil, regeringen præsenterer i dag, sikrer vi, at der bliver sat en stopper for, at den offentlige sektor løser opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneopgaver, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).Hendes ministerkollega, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), fremfører, at private virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for vækst.- Det har de ikke, når stat, regioner og kommuner med skattekroner i ryggen udkonkurrerer dem. Den unfair konkurrence skal vi stoppe. Med dette udspil har vi lyttet til erhvervslivet. Vi vil sætte ind på en bred front og give vores erhvervsvirksomheder et større råderum, blandt andet med nye og mere klare regler, som begrænser offentlig erhvervsaktivitet. Det er ret og rimeligt, når det er virksomhederne, som sikrer vækst og velfærd i Danmark, siger Simon Emil Ammitzbøll, der har gået på Roskilde Universitet i årene 2000-2003.Erhvervsminister Brian Mikkelsen peger på, at det er virksomhederne, der skal drive erhvervsvirksomhed i Danmark - ikke det offentlige.- Det er virksomhederne, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor. Virksomhederne kan derfor ikke være tjent med at blive udkonkurreret af det offentlige på et unfair grundlag. Jeg er glad for, at vi med udspillet nu får sat tydelige hegnspæle op for de offentlige aktiviteter. Vi tager et stort og vigtigt skridt med den nye lovgivning på området. Samtidig giver vi virksomhederne et sted, hvor de kan klage. I dag oplever mange virksomheder, der er blevet udsat for unfair konkurrence, at de bliver kastebold mellem forskellige myndigheder. Det gør vi op med nu, siger Brian Mikkelsen.Forud for udspillet har regeringen blandt andet holdt et dialogmøde med flere erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner, som har bidraget med konkrete eksempler på, hvor der i dag ikke er fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.Erhvervslivet har peget på, at det kan skabe unfair konkurrence, når offentlige institutioner bevæger sig langt ud over deres kerneopgaver og udfører opgaver, som private virksomheder også udfører. Det kan blandt andet skyldes, at det offentlige - i modsætning til private virksomheder - har den fordel, at de ikke kan gå konkurs, ligesom de ikke altid er underlagt indtjeningskrav. Derfor er der en risiko for, at offentlige institutioner prissætter erhvervsaktiviteter for billigt, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at private virksomheder bliver udkonkurreret af det offentlige på grund af ulige vilkår. Det vil regeringen sætte en stopper for.Udspillet om fair og lige konkurrence indeholder tre overordnede temaer med en række initiativer, som skal sikre en mere fair og lige konkurrence:VLAK-Regeringen vil snarest invitere Folketingets partier til at drøfte udspillet.