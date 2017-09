Verdens største reachstacker kører ud

Torsdag 7. september 2017 kl: 11:17

Af: Hans Windeløv, ltl.dk Reachstackeren, der løfter 152 ton på krogen, er kørt frem for at imødekomme ønskerne om mobile maskiner, der sikkert, effektivt og manøvredygtigt kan løfte og flytte meget tunge emner fra et sted til et andet sted.N.C. Nielsen har tidligere gjort muligt at løfte op til 100 ton med en reachstacker udviklet til vindmøllebranchen. Dengang tvivlede mange på, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Det kunne det – og nu løfter N.C. Nielsen ingeniørkunsten til nye højder og overgår sig selv med en endnu stærkere maskine.Den nye sværvægter bygges op med afsæt i en Konecranes 4545. Den får en egenvægt på 110 ton, en bredde på 4,90 meter, en længde med nedslået bom på 15 meter og løfter 152 ton på krogen. Hele geometrien på maskinen bliver ændret med blandt andet en forstærket bom til løft på 15,40 meter i højden, øget kontravægt, større løftecylindre, to meter høje dæk og et tilbagetrukket landingsstel, som gør det nemt at komme helt tæt på emnet.- Det meste på vores nye reachstacker er forstørret op i forhold til tidligere. Det kræver mange beregninger, prøvekonstruktioner og testforsøg, inden det kan lade sig gøre. Efter en meget spændende udviklingsproces er det dog lykkedes vores ingeniører at finde "formlen" til vores nye reachstacker, siger teknisk direktør Per Nielsen fra N.C. Nielsen.Forarbejdet hos N.C. Nielsen er i fuld sving og man forventer at kunne levere den første reach-stacker sidst på året. De specialbyggede reachstackere bliver opbygget på fabrikken i Balling, og N.C. Nielsen forventer at sætte en mindre serie af maskinerne i produktion i 2018 for at imødekomme det stigende behov for de ekstremt tunge løft.