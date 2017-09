Fair konkurrence lyder som en god idé

VOGNMANDSORGANISATION FORUD FOR VLAK-UDSPIL:

Torsdag 7. september 2017 kl: 11:10

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dagens VLAK-udspil om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private virksomheder blev torsdag formiddag præsenteret innovationsminister Sophie Løhde (V), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).Med udspillet vil VLAK-Regeringen sikre, at private virksomheder ikke bliver udsat for unfair konkurrence fra den offentlige sektor.- Da Mahatma Gandhi engang, af en britisk journalist, blev spurgt, hvad han mente om vestlig civilisation, svarede han: ”Dét ville da være en god idé”. Det er lidt sådan, jeg har det med regeringens udspil: Det lyder som en rigtig god idé, men der skal godt nok ske en del, hvis vi skal tro på det, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør for DTL i en kommentar ti præsentationen.- Set i lyset at drøftelserne om massiv støtte til PostNord’s drift, og dermed fortsatte konkurrence­forvridning, så er det jo svært at tro på, at regeringen, med sit udspil, virkelig ønsker at tage fat om nældens rod, siger Erik Østergaard.- Så sent som i går påpegede 3F, at PostNord, uden at bryde loven, via underleverandører benytter østchauffører på helt andre løn- og ansættelsesforhold, end dem DTL og 3F værner om på det danske transportarbejdsmarked. Det er jo i alt fald et sted at starte for regeringen, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Nu skal vi selvfølgelig se udspillet, men også på affaldsområdet, er der store problemer med skævvridning af konkurrencen mellem private og offentlige aktører, og her har kommunerne hidtil intet ville gøre for at sikre en fair konkurrence, og tromler gladelige over private vognmænd.