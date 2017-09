Rederiforeninger satte fokus på svovlkrav

Torsdag 7. september 2017 kl: 10:43

Af: Redaktionen Konferencen - Donsö Shipping Meet DSM2017 - samler over 1.000 personer fra den svenske søfartsbranche, herunder godt 100 rederier. De er taget til Donsö for at drøfte aktuelle udfordringer for erhvervet, inspicere nye produkter og netværke på tværs af interessefelter.Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier, var tirsdag eftermiddag på hovedscenen sammen med Pia Berglund, der er Executive Vice President i den svenske rederiforening, Svensk Sjöfart. De to organisationer - som også deler stand på messen - satte fokus på udfordringerne med at håndhæve de kommende skærpede krav til skibes svovludledning.FN’s søfartsorganisation IMO har vedtaget, at de globale regler om skibenes forurening ændres fra 1. januar 2020, så skibes svovludledning maksimalt må være 0,5 procent sammenholdt med 3,5 procent i dag.- Vi er meget stolte af Donsö Shipping Meet og glade for, at vi kan sætte fokus på håndhævelse på svovlområdet. Ambitionerne er helt rigtige, men vi skal selvfølgelig sørge for, at reglerne også bliver overholdt. Ellers ender det jo som klods om benet på dem, som følger reglerne og betyder tilmed, at effekten bliver mindre. Det duer ikke, siger Pia Berglund fra Svensk Sjöfart.Danske Rederier glæder sig over et stærkt samarbejde med den svenske søsterorganisation, der deler de danske rederiers bekymring i forhold til håndhævelse af skibes svovludledning på åbent hav. Begge organisationer arbejder på at sikre, at IMO’s kommende implementeringsplan af de internationale svovlregler også vil håndtere problemstillingen omkring håndhævelse. Udarbejdelsen af implementeringsplanen starter i februar næste år og forventes færdig i 2019.- Det er godt, at vi står sammen her, for de danske rederier bakker fuldt ud op om de skærpede svovlregler, som vil medføre en stor gevinst for både miljøet og folkesundheden. Men det er helt afgørende, at kravene følges op med effektiv international håndhævelse for at hindre en skævvridning af konkurrencen. Svovlfattigt brændstof koster nemlig dobbelt så meget som almindeligt brændstof, og det må aldrig svare sig at snyde. For det ødelægger det for dem, som faktisk overholder reglerne, siger Anne H. Steffensen.Anne H. Steffensen og Pia Berglund drog også paralleller til den særlige miljøzone i Østersøen, hvor det siden januar 2015 har været ulovligt at udlede mere end 0,1 procent svovl i røggassen.- Da man indførte miljøzonen i Østersøen i 2015, var der også mange bekymringer i relation til håndhævelse af reglerne. Heldigvis har både rederier og myndigheder nu samlet en masse nyttige erfaringer med håndhævelse, der også bør anvendes på internationalt plan, siger Anne H. Steffensen.





Donsö er et maritimt epicenter i Sverige

Donsö er ikke et tilfældigt valg for det store, svenske shippingmøde. Øen har et særdeles stærkt maritimt fundament, og flere medlemmer af Rederiforeningen af 2010 har således afsæt på øen. Det gælder Sirius Shipping, Northern Offshore Service og Terntank Rederi. Under mødet kunne Sirius Shipping blandt andet også fremvise det spritnye LNG-bunkerfartøj, Coralius, der lå for anker i Donsö Havn i anledning af konferencen.





