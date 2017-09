Maskin-anhængeren har ramper i begge ender

Torsdag 7. september 2017 kl: 10:36

Af: Redaktionen Der er tale om en tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger, der har hydraulisk betjente ramper i både forenden og bagenden, hvor der er monteret støtteben.Selve chassiset har længdevanger opsvejst i I-profil og beslag for 300 mm forbredninger i hver side. Bunden er fremstillet af 70 mm træplanker og der er en 5/7 mm ståldørkplader over hjulene. I arbejdesskabet i venstre side er der indbygget en hæve- /sænkeventil.Den tre-akslede maskinanhænger, der har tromlebremser og luftaffjedrede aksler, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.