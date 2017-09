Transportfond åbner for en ny ansøgningsrunde

Onsdag 6. september 2017 kl: 13:11

Historisk

Socialt

Vidensspredning/uddannelse



Forskning/innovation



Image

Færdselssikkerhed

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hovedområderne er:Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder dansk landevejstransports historie.Økonomisk bistand til forskellige former for seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom el. lign. er kommet i en trængt og ulykkelig situation.Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktik- og uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og inspiration på godstransport- og logistikområdet.Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik.Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer transport- og logistikbranchens omdømme.Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.Ansøgninger skal indsendes via fondens hjemmeside www.fdefonden.dk og skal være indsendt senest 30. september 2017. På hjemmesiden kan man se de nærmere vilkår for indsendelse af ansøgninger, og hvad der er ydet støtte til tidligere.- Vi håber, at vi også denne gang får rigtig mange gode og relevante ansøgninger, der lever op til fondens formål, siger FDE Fondens formand, Jens Iwer Petersen.Bestyrelsen forventer, at der kan udsendes svar på ansøgningerne i første halvdel af december.