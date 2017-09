- 80 procent af passagerne køber billeterne via nettet

Onsdag 6. september 2017 kl: 13:01

Den nye organisation starter i oktober, og det næste store skridt bliver samlingen af 17 nuværende passager-websites på dfds.com i begyndelsen af 2018.









DFDS oplyser, at over 80 procent af rederiets passagerer i dag bestiller og køber deres rejser online. Rederiet forudser, at efterspørgslen efter nemhed og høj kvalitet i online-køb og services vil blive ved med at stige.Den nye organisation styrker og imødekommer dette behov og skal tiltrække passagerer til rutenetværket. Hertil kommer større effektivitet.I forbindelse med den øgede digitalisering af salg og markedsføring oplyser DFDS, at der hver år rejser over fem millioner passagerer med DFDS' rutenetværk, der forbinder nordeuropæiske lande.Den største og korteste overfart er på Kanalen mellem England og Frankrig med 3,5 millioner passagerer. Mellem England og Holland rejser 600.000 passagerer med DFDS.I Skandinavien og Baltikum tiltrækker cruise ferry-ruten mellem Danmark og Norge årligt 750.000 passagerer, mens omkring 200.000 passagerer rejser med DFDS over Østersøen mellem Sverige og henholdsvis Litauen og Estland samt mellem Tyskland og Litauen. En ny rute mellem Finland og Estland, der også transporterer passagerer, blev tilføjet til netværket sidste år.