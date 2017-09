Vognmand i Skævinge rækker kranen lige op i luften

Onsdag 6. september 2017 kl: 12:52

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Volvo FM er blandt andet udstyret med tandemakselløft, mediaanlæg med navigation og Dynafleet, automatisk skift mellem kørelys og nærlys, elektronisk lastindikator og My Truck app.Sawo i Herlev har opbygget den nye Volvo FM med en HIAB X-HiPro 302 kran og et SAWO wirehejselad.Auma i Frederiksund har stået for lakering af bil og opbygning.Bilen er leveret af Christian Garn Madsen hos Volvo Truck Center i Hillerød.