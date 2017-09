Lastbilforhandler skifter direktør

Onsdag 6. september 2017 kl: 12:46

Af: Redaktionen Stafetten overdrages formelt fredag 8. september, hvor Frank Lundberg indtræder i stillingen som ny administrerende direktør i Nyscan-koncernen, der blandt andet har en aftale med Scania på servicesiden og med Iveco på forhandler- og servicesiden.





Direktørskiftet sker efter gensidig aftale med Nyscan a/s’ bestyrelse og betegnes som er helt udramatisk.



Claus Hofman.









- Jeg har haft 36 gode og spændende år i Nyscan, heraf de seneste 28 år som administrerende direktør. Det har været et privilegium at stå i spidsen for denne virksomhed i så mange år, men nu er det tid til at sende stafetten videre, siger Claus Hofman og tilføjer:





- Jeg kan med stolthed se tilbage på den udvikling og de resultater, som Nyscan har opnået. Fra at have været to små, lokale lastbilforhandlere har virksomheden udviklet sig til i dag at være totalleverandør for transportbranchen i hele Storkøbenhavn, på Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster.









Nyscan a/s råder i dag over fire store lastbilanlæg og er autoriseret Scania servicepartner i Roskilde, Køge, Vordingborg og Sakskøbing. Datterselskabet Nyscan Biler a/s er autoriseret Iveco-forhandler med moderne vare- og lastbilanlæg i København, Glostrup og Roskilde. I alt beskæftiger koncernen omkring 125 medarbejdere.







- Transportbranchen står jo aldrig stille, og det har været fantastisk rejse at have været med på. Det gælder både produkt- og servicemæssigt samt organisatorisk. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige mange tak for et godt og konstruktivt samarbejde med både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere i de forløbne år. Da jeg fortsat er medejer af virksomheden, vil jeg naturligvis følge med i den fremtidige udvikling af Nyscan a/s og Nyscan Biler a/s med stor interesse, siger Claus Hofman.







Claus Hofmans efterfølger, Frank Lundberg, kom til Nyscan Biler fra en stilling som nordisk Operations Director for TIP Trailer Services, hvor han gennem knap tre år havde ansvaret for hele driftsområdet i de fire nordiske lande, herunder 14 filialer og værksteder. Inden da varetog han en række direktør-stillinger hos blandt andet Leaseplan, ALD Leasing og Nordania med bredt top- og bundlinjeansvar.

Frank Lundberg har desuden suppleret sine mangeårige praktiske erfaringer fra trailer- og leasingbranchen med en Executive MBA fra Henley Management College i England.









Frank Lundberg.









- Jeg er glad for denne mulighed for at stå i spidsen for en så kendt og betydende leverandør til transportbranchen, som Nyscan-koncernen er, siger direktør Frank Lundberg og tilføjer:



- Nyscan-koncernen har et stort potentiale i en meget omskiftelig branche, hvor service og kundepleje er i højsædet. Og er der noget, som Nyscan er kendt for, er det netop at sætte kunderne i centrum, og det vil jeg også lægge stor vægt på fremover, fastslår han.- Nyscan-koncernen har en størrelse og en styrke, som giver rigtig gode muligheder for at tilpasse sig markedets krav og ønsker. Det gælder ikke mindst på medarbejdersiden, hvor jeg har et stærkt team af forandringsparate medarbejdere til at hjælpe mig med at møde de udfordringer, som branchen står overfor.



