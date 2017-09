Mandlig bilist nikkede kvinde en skalle

TRAFIKKULTUR:

Onsdag 6. september 2017 kl: 11:27

Af: Redaktionen En mandlig med politiets ord rasende bilist spærrede vejen for hende i krydset Vestervold/Vestergade i Randers C.





Kvinden har over for politiet i Østjylland forklaret, at hun få minutter før havde flettet ind i en vognbane foran manden, som mente, at hun spærrede vejen for ham. Han gav hende en fuckfinger og kørte helt tæt på hende.









Da hun kom til krydset Vestervold/Vestergade, svingede han ind foran hende, så hun måtte bremse op. Herefter steg både manden og kvinden ud af deres biler. Manden råbte meget aggressivt af kvinden og sluttede af med at nikke hende en skalle over næseryggen, inden han kørte fra stedet.









Kvinden slap med en øm næseryg og en forskrækkelse. Hun nåede at tage billeder af manden og bilen, inden han stak af. Politiet har derfor et godt udgangspunk for at finde frem til manden.



