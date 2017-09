Scania har sat strøm til håndbremsen

Onsdag 6. september 2017 kl: 10:06

Af: Redaktionen Da håndbremsen er elektrisk styret, kan den også udstyres med nye funktioner. Et eksempel er, at den automatisk aktiveres ved lav hastighed, hvor chaufføren frigør sikkerhedsselen eller åbner døren. Scania betegner det som en intelligent sikkerhedsfunktion, der betyder, at chauffører ikke vil opleve at se deres parkerede lastbil begynde at rulle væk. Denne funktion er blevet efterspurgt af større kunder - særligt på distributionsområdet.Scania har også forbedret Hill-hold-funktionen i sine lastbiler. Når den elektriske parkeringsbremses autohold-position aktiveres, er der ingen begrænsning på det tidsrum, hvor den holder køretøjet. Den genaktiveres også automatisk, når lastbilen standser igen - eksempelvis i en trafikkø. Hvis lastbilen holder stille lidt længere tid, skifter den automatisk fra autohold, som anvender driftsbremserne og viser et grønt parkeringsbremsesymbol, til parkeringsbremsen, som anvender fjederbremserne og viser det normale røde parkeringsbremsesymbol.Scania har under udviklingen af systemerne lagt vægt på, at de ikke må være til unødig gene for chaufførerne. Scania’s ingeniører har derfor haft særligt fokus på faktorer, som sikrer, at igangsætningen af lastbilen sker så blødt som muligt, uanset om parkeringsbremsen eller autohold-funktionen har været aktiveret.Hvis køretøjet har været parkeret med parkeringsbremsen “trukket”, løsnes den, hvis alle betingelser for aktivering - eksempelvis at chaufføren har spændt sikkerhedsselen - er opfyldt, og lastbilen skifter automatisk til autohold, så igangsætningen sker blødt, når chaufføren har sat bilen i gear og træder på speederen.