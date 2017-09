Østjysk havn har håndteret mindre gods

Tirsdag 5. september 2017 kl: 12:41

Af: Redaktionen Nedgangen skyldes ifølge den østjyske havns ledelse blandt andet, at nogle af virksomhederne på havnen har haft opbygget store lagre i 2016, og at den milde vinter betød en nedgang i forbruget af biobrændselHavneledelsen i Horsens peger også på, at mangel på kajplads kan være en medvirkende årsag. Havnen har nogle gange oplevet kunder, der vælger andre havne til deres gods, fordi der ikke altid er kajplads nok i Horsens.Det problem håber havneledelsen på, bliver løst i løbet af de nærmeste år.I konkrete tal kom der 373.581 ton gods over kajen i årets første seks måneder. Det er ca. 65.000 ton mindre end i 2016, hvilket svarer til en tilbagegang på ca. 15 procent. Men meget tyder på, at havnen er i gang med at indhente forskellen.Ifølge havneledelsen er der klare tegn på bedring, da der er nye aktiviteter på vej. 2017 tegner fortsat til at blive det næstbedste år nogensinde med udsigt til et resultat, der ligger ca. 400.000 over budgettet.