Lille lufthavn i Sønderjylland får topmoderne bagageløsning

Tirsdag 5. september 2017 kl: 12:32

Om BBHS:

BBHS A/S er en dansk virksomhed med base i Hedehusene. BBHS har mere end 20 års erfaring med luftfart, flyselskaber, lufthavne og transport af bagage

BBHS ønsker at nedsætte omkostninger, arbejdsskader og tidsforbrug i bagagetransport samt øge effektivitet, sikkerhed og økonomisk overskud i lufthavne, som kan tilbyde flyrejsende hurtigere transport af bagage samt reducering i antallet af ødelagt bagage.

Af: Redaktionen Millioner af kufferter transporteres dagligt via fly, og kufferter bliver kastet rundt i lufthavne både før, under og efter afgang og ankomst. En meget lille del af dem bliver håndteret i Vojens Lufthavn i Skrydstrup.I Vojens Lufthavn er det fra onsdag muligt at se, hvordan man kan undgå ødelagte kufferter, lange ventetider og fysiske skader hos lufthavnens medarbejdere.Her præsenterer den lille lufthavn en helt ny og topmoderne løsning for bagagehåndtering. Det sker i samarbejde med firmaet BBHS A/S, der står bag løsningen, som integrerer automatisk bagagehåndtering både ved afgang og ankomst. Samarbejdet involverer også Haderslev Kommune.- Vi er stolte af at kunne præsentere vores løsning for både afgang og ankomst i Vojens Lufthavn. Samarbejdet vil give begge parter et optimalt udgangspunkt for øget vækst i de kommende år, og systemet vil ikke mindst forhindre arbejdsskader, der er forbundet med det hårde fysiske arbejde, når medarbejdere slæber tunge kufferter, siger Martin Sattrup Christensen, der er administrerende direktør i BBHS A/S.Mens man i Sønderjylland får topmoderne bagagehåndtering, så får BBHS et testcenter, som virksomheden i fremtiden kan bruge til fremvisning og uddannelse i forbindelse med aftaler med andre lufthavne.Løsningen nedsætter det manuelle løftearbejde med 95 procent og reducerer antallet af bortkommet og beskadiget bagage markant. Ventetider på bagage vil ifølge BBHS også blive kraftigt nedsat, og der vil hele tiden være styr på, hvor en kuffert helt præcist befinder sig i forløbet.Bagagen bliver automatisk, skånsomt og effektivt behandlet fra check in til flyet, og igen når flyet lander. Der vil ikke være nogen, der smider rundt med kufferten, før den ruller ejeren i møde.Bagageløsningen fungerer i dag i Billund Lufthavn ved flyankomster, og den var medvirkende til, at lufthavnen i 2016 modtog Arbejdsmiljøprisen.Løsningen har et globalt perspektiv for BBHS, som tidligere i år modtog en stor innovationspris for det avancerede bagagesystem. 800 af verdens ledere inden for flyindustri gav deres mening til kende, og BBHS vandt IATA-IGHC-prisen i Bangkok.Det skete foran blandt andre et bud fra Australiens største flyselskab Qantas, der beskæftiger 30.000 ansatte.BHHS-løsningen er i dag meget efterspurgt, og flere internationale lufthavne er i dialog med den danske virksomhed om at integrere den automatiske bagagehåndtering.Perspektivet er enormt, og en vækst på en halv milliard kroner inden for 3-5 år er ifølge virksomheden realistisk.- Vores automatiske bagage-løsning er den største udvikling på markedet i 50 år, og vi bringer bagagetransport ind i det 21. århundrede på en helt ny måde, siger Martin Sattrup Christensen.