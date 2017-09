Afgørelse i Skatteankenævnet skaber gennembrud for genbrugsvarme i Odense

Tirsdag 5. september 2017 kl: 12:19

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Afgifter på såkaldt overskudsvarme og el til de nødvendige varmepumper har hidtil nu spændt ben for en lang række projekter med genanvendelse af varme til fjernvarme. Det mener Dansk Fjernvarme, som derfor glæder sig over en ny afgørelse i Skatteankenævnet, der bekræfter, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift, når varmen kommer fra et datacenter.- Det er den helt rigtige logiske afgørelse. For vi vil gerne udnytte den overskudsvarme, der er kommer fra de mange nye datacentre frem for, at man fyrer for fuglene, siger direktør Kim Mortensen i Dansk Fjernvarme.Foruden overskudsvarmen fra de nye datacentre vil udnyttelse af overskudsvarme fra industrien i de kommende år blive meget vigtige bidrag til den grønne omstilling.Projektet i Odense med Facebooks datacenter og Fjernvarme Fyn i spidsen kan blive et gennembrud for en række fornuftige projekter i hele landet, mener Kim Mortensen.Dog møder de mange øvrige overskudsvarmeprojekter i industrien modstand i form af høje afgifter.- Elafgiften for store varmepumper i fjernvarmesystemet skal halveres, så vi også kan udnytte varmen fra mange mindre varmekilder. Det er der ingen grund til at vente med at beslutte til efter 2020, da energisektoren lige så godt kan udnytte varmen i dag frem for at lade den sive op til fuglene, siger Kim Mortensen.