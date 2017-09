VOGNMANDSORGANISATION SPØRGER:

Tirsdag 5. september 2017 kl: 11:52

Forkert indstillede eller beskidte lastbilspejle

For dårligt udsyn gennem frontruden

Chaufførerne bruger ikke tid nok på at orientere sig

Stopstreger ved kryds er ikke trukket fem meter tilbage

Jeg er udmærket klar over, at jeg får på puklen for mine synspunkter, men i min optik er langt de fleste omtaler af højresvingsulykker overdrevne. Nok kun fordi der er en lastbil involveret.Hvis vi dykker ned i substansen, er det ikke særligt svært at finde ud af, at antallet af højresvingsulykker reelt ikke er særligt stort i det samlede ulykkestal, men alligevel skaber disse ulykker ofte store, og vildt forfejlede, overskrifter. Primært fordi store køretøjer pr. automatik er "dræbermaskiner", eller hvad journalisterne ellers finder på at skrive.Skyldsspørgsmålet kommer desværre for sjældent i fokus. Det er i hvert fald det indtryk, man får ved at læse eller høre om en højresvingsulykke. For i langt de fleste tilfælde, får lastbilens chauffør skylden. Uanset om han er skyldig eller ej. Det blæser man på, for der er mere salg i at fortælle, at en uagtsom chauffør har klodset i det, end i at fortælle om en ansvarsløs cyklist, som tog chancen.Ifølge Vejdirektoratets dødsulykkestatistik 2010-2013 er de væsentligste forhold, som har haft indflydelse på højresvingsulykkerne:Jeg undrer mig stærkt over Vejdirektoratets konklusion om, at der kun i få tilfælde har været tale om uhensigtsmæssig adfærd hos cyklisterne. Det er i hvert fald ikke det billede, jeg har af rigtigt mange cyklister. Tvært imod oplever de fleste af os dagligt, at cyklister kører, som det passer dem.Det fritager naturligvis ikke førere af tunge køretøjer for deres ansvar, men vi er, efter min opfattelse ude i en gråzone, hvor det letteste er at konkludere, at det er chaufføren, som har været uopmærksom.Men er det nu også korrekt? Jeg er ikke i tvivl om, at nogle chauffører er uopmærksomme, men jeg tror, det er en for ensidig konklusion at drage.Hvis regeringen havde afsat flere midler til bekæmpelsen af højresvingsulykker, kunne vi måske få et mere sandfærdigt billede af situationen. Vi kunne oven i købet håbe på, at flere tiltag med eksempelvis tilbagetrukne stopstreger, og forkørsel for cyklister, kunne mindske antallet af ulykker.I forvejen søger alle organisationer og´vognmandsforeninger at rådgive med hensyn til forebyggende tiltag.