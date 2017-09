Politiet kontrollerede lastbiler med affald - og skrev store bøder ud

Tirsdag 5. september 2017 kl: 11:21

Af: Redaktionen Ved rasteplads Ustrup blev en 37-årig rumænsk chauffør, som kørte i en rumænsk lastbil, første dag sigtet for overtrædelse af reglerne omkring køre- hviletid, manglende vejbenyttelsesafgift samt flere mindre fejl og mangler på lastbilen.









- Alt i alt var der overtrædelser for 71.000 kroner, siger Stig Simonsen, der er politikommissær og leder af Tungvognscenter Syd.





Lastbilen blev derfor tilbageholdt indtil dagen efter, hvor vognmanden stillede sikkerhed for betaling af bøden.





Næste dag var der igen overtrædelser, som medførte store bøder.





En 49-årig tysk chauffør i en tysk lastbil måtte sande, at kørsel på en anden mands førerkort ikke er en holdbar løsning. Kontrollen viste, at chaufføren gennem længere tid havde benyttet en bekendts førerkort, når egen køretid var opbrugt. Overtrædelserne blev takseret til i alt 149.000 kroner. Det skyldige beløb blev inden for få timer indbetalt, hvorefter chaufføren kunne fortsætte sin kørsel - dog først efter at have holdt sit lovpligtige hvil.





I løbet af de to dage blev i alt seks lastbiler og to sættevogne indkaldt til syn, da de ikke bremse godt nok. Kontrollerne afdækkede også overtrædelser af reglerne omkring transport af farligt affald. Yderligere var der fejl og mangler på ti lastbiler, ligesom der på fem udenlandske lastbiler var manipuleret med Ad-Blue-systemet, der filtrerer renser lastbilernes udstødning for skadelige NOx-forbindelser.





