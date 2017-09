Scania’s entreprenørbiler er mere end et XT på fronten og en kraftig kofanger

Tirsdag 5. september 2017 kl: 10:52

Affjedring og chassis



Af: Redaktionen Der er i et vist omfang tale om komponenter og konfigurationer, som også tidligere har været en del af Scania’s tilbud til entreprenbranchen, men der er kommer mange nye eller forbedrede komponenter og udstyr tilSidstnævnte kategori omfatter ekstraudstyr såsom højt placeret luftindtag (ud over det frontmonterede luftindtag som standard) i to forskellige udgaver, hvor én af dem er specielt konstrueret til tung last. Højt placerede luftindtag anvendes ved kørsel i støvede og udsatte miljøer og hjælper med til at sikre høj oppetid uden negativ indvirkning på brændstofforbruget som følge af lange indtag og tilstoppede filtre.HD-versionen af Scania er udstyret med to luftfiltre og kan klare næsten 40 kilo støv, før service er påkrævet, hvilket firedobler driftstiden sammenlignet med tidligere løsninger. Nu er en løsning med en vertikal udstødningsudgang også tilgængelig. Som en nyhed kan den monteres to forskellige steder bag ved førerhuset, hvilket letter opbyggerarbejdet.Førerhusophænget er af stor betydning, når det gælder entreprenørkørsel - både hvad angår komfort og robusthed. Scania tilbyder nu mekaniske firepunktsophængt affjedring i to forskellige udgaver. Udgaven til tung last tillader større bevægelse af førerhuset, så stød undgås under virkelig barsk offroad-kørsel.En anden funktion, som mange vognmænd inden for entreprenørbranchen sætter stor pris på, er muligheden for at tilpasse hjulkasserne og hjørnerne på stænkskærmene til den valgte affjedring og de valgte hjul. Særlige ønsker forekommer eksempelvis, når der kræves masser af plads for uhindret kørsel med snekæder eller med virkelig store enkeltmonterede dæk. Scania præsenterer også nyudviklede, fuldt justérbare stænkskærme til den anden aksel på køretøjer med dobbelte foraksler. Uanset hvilke dæk og hvilket chassis der vælges, kan stænkskærmen justeres til den rigtige højde.Køretøjer til entreprenørkørsel er meget afhængige af chassissammensætningen. Udvalget af stål- eller luftaffjedring afhænger af en lang række parametre. En konfiguration, som ofte ses, er en kombination af stål- og luftaffjedring med parabelfjedre foran og luftaffjedring bagpå. Scania introducerer nu endnu en mulighed i form af progressiv parabolsk stålaffjedring med to blade på 33 millimeter (2x33) til 9 tons foraksler.Dette giver et afbalanceret kompromis mellem komfort, offroad-egenskaber og stabile køreegenskaber. En nyudviklet krængningsstabilisator til den anden aksel bidrager også til stabile køreegenskaber på køretøjer med dobbelte foraksler. Den øger stabiliteten såvel på offentlige veje som offroad (særligt hvis tyngdepunktet er højt) og i særlig grad under hældning på ujævne overflader.Hvad angår aksel- og chassisløsningerne præsenterer Scania en række nye funktioner, som er særligt relevante til entreprenørformål. Eksempelvis kan et elektronisk bremsesystem (EBS) kombineres med tromlebremser på tre-akslede køretøjer i den nye generation. En anden nyskabelse, når man ser på de specifikationer, som ønskes, er, at det nu er muligt at kombinere skivebremser med en 26 tons bogie og navreduktion. Scania er også gået over til at anvende spiralgear i planetgearene til navreduktion, hvilket både bidrager til reduceret støjniveau og forlænget levetid.I årenes løb har Scania gjort en stor indsats for at gøre det lettere og mere enkelt for både kunder og opbyggere at bygge videre på køretøjerne. Nogle eksempler i den nye generation af lastbiler består i, at Scania har anbragt en række huller øverst på rammen, som opbyggere frit kan anvende. De bageste støddæmpertårne og dobbelte frontaksler rager ikke op over rammen, og den elektrisk styrede støtteaksel, som blev præsenteret i efteråret sidste år, sikrer, at det ikke længere er nødvendigt at montere store hydraulikrør.Scania har også forberedt føringer og udgange for både el og luft, hvilket gør tingene nemmere for opbyggere, så de undgår at tage improviserede løsninger