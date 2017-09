Tysk transportkoncern vil levere godset hurtigere

Tirsdag 5. september 2017 kl: 10:08

Garanteret levering eller pengene retur.

Af: Redaktionen Budskabet i DB Schenkers nye stykgodsprodukt - DBSCHENKERsystem - lyder:





Om DB Schenker

DB Schenker er en af verdens førende udbydere af integrerede logistikløsninger og Supply Chain Management

DB Schenker har 720 kontorer i 38 europæiske lande, et fuldt integreret netværk med 430 operationelle filialer, daglige afgange til alle europæiske terminaler, ca. 32.000 ruter pr. uge og faste dør-til-dør transittider

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

- Det er en stor fordel for vores kunder, at vi har forkortet vores leveringstid ved at have daglige afgange på samtlige 430 terminaler i Europa. Godset skal ikke vente på, at lastbilen kører på en bestemt ugedag, for der kører flere lastbiler hver dag til hele Europa på alle filialer i alle lande, siger Michael Thomasen, der er Head of Customer Solutions hos DB Schenker.DB Schenker fremhæver, at DBSCHENKERsystem er den bedste løsning for virksomheder, der vil have hurtig levering i et fleksibelt transportnetværk.- Er hastighed altafgørende, så er DBSCHENKERsystem premium løsningen, fordi godset bliver leveret på den hurtigste transsittid med leveringsgaranti, siger Michael Thomasen.DB Schenker har over 20.000 medarbejdere, der dagligt håndterer omkring 300.000 forsendelser i det paneuropæiske netværk.- Vi udnytter netværket på den bedste måde hele vejen rundt i Europa, som vil øge vores kunders produktivitet og effektivitet, siger Michael Thomasen.DB Schenker har i år optimeret lastbilernes ruter i Europa for at effektivisere netværket for at afkorte transittiderne med det mål at få de korteste i markedet.