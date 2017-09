Pas på den trafikale sammenhæng

Mandag 4. september 2017 kl: 13:10

Af: Redaktionen På generalforsamlingen var der fokus på færgernes rolle i den danske infrastruktur med over 32 millioner transporterede passagerer og 9,6 millioner biloverfarter årligt.- Der er ingen tvivl om, at de danske færger er afgørende for den trafikale sammenhæng på tværs af landet og til vores nabolande. Fra rederiernes side skal vi hele tiden sætter kundeoplevelsen i centrum og sikrer en solid kvalitet i vores produkt. Men i den forbindelse er det også vigtigt, at man i udviklingen af det øvrige trafiksystem indtænker færgefartens rolle, siger John Steen-Mikkelsen, som blev genvalgt som formand for Færgerederierne.John Steen-Mikkelsen er administrerende direktør i Rederiet Færgen.For ham handler det ikke kun om, at der i lyset af den voksende trafik, som mange færgerederier oplever, skal sikres ordentlige tilkørselsveje til færgerne.Det handler også om den aktuelle diskussion om Storebælt, hvor VLAK-Regeringen har foreslået en takstnedsættelse. Det vil flytte flere biler over på den fynske motorvej, hvor Fyens Stiftstidende lørdag kunne fortælle, at trafikken over syv år var steget med 24 procent.- Det er vigtigt, at man fra politisk hold nøje overvejer effekten af en ændring af taksterne på Storebælt. Ikke bare for den øgede trængsel på den allerede fyldte motorvej over Fyn, men også for den øvrige transport mellem landsdelene. Her bidrager vi gerne med indsigt i betydningen af forslaget, for det kan meget vel få konsekvenser for kundernes muligheder på færgeruterne, siger John Steen-Mikkelsen.På generelforsamlingen i Færgerederierne, blev HH Ferries administrerende direktør Johan Röstin valgt ind i bestyrelsen for Færgerederierne. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af formand John Steen-Mikkelsen, administrernede direktør i Danske Færger, næstformand Søren Poulsgaard Jensen, administrerende direktør i Scandlines, Carsten Jensen, administrerende direktør for Molslinjen og altså nyvalgte Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries.Interesserede kan hente og læse hele Færgerederiernes årsberetning