Bilimportører kommer med forslag til ny registreringsafgift

Mandag 4. september 2017 kl: 12:55

Et provenu-neutralt scenarie

Et scenarie, hvor omlægningen er fulgt af en afgiftssænkelse

Fakta fra De Danske Bilimportørers forslag:

En VW UP! bliver ca. 5.000 kroner billigere

En Mazda 6 bliver ca. 50.000 kronerbilligere

En VW Golf bliver ca. 50.000 kroner billigere

Af: Redaktionen Nu præsenterer interesseorganisationen De Danske Bilimportører en model, hvor begge parter kan få deres ønsker opfyldt. Bilimportørerne har regnet på model med en lavere og en mere simpel teknisk registreringsafgift der giver mere miljøvenlige og sikrere biler på vejene.- Det bedste for Danmark er, at vi får registreringsafgift baseret på bilens teknik, og ikke bilens pris, som det er i dag. Kun på den måde får vi sikrere og mere miljørigtige biler. Derfor har vi fået lavet en rapport, der viser et kompromis mellem de forskellige politiske ønsker. Som det er i dag, kører den nye teknologi indenfor miljø og sikkerhed direkte udenom Danmark, da vi har en afgift baseret på bilens pris. Det mener vi er helt forkert og skadeligt for samfundet, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør i De Danske Bilimportører.I rapporten, der er udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics, er der beregnet scenarier for en omlægning af den værdibaserede afgift til en ny teknisk afgift baseret på to parametre: CO2-udledning og vægt. Ifølge De Danske Bilimportører vil det være den omlægning, der vil have den største positive effekt.Rapporten operer med to scenarier:I begge scenarier vil CO2-udledningen fra de nye biler falde med over 3 procent, og der vil ske en markant stigning i udbredelsen af nyt sikkerhedsudstyr.- Vi mener, at vores model med det lavere provenu burde være den gyldne kompromisløsning for forhandlingspartnerne. Der vil komme betydeligt billigere biler, og det vil blive de mest miljørigtige og sikre af slagsen. Det burde være lige til at gå til, siger Gunni Mikkelsen.En af branchens grunde til, at de ønsker en teknisk afgift, er, at de administrative byrder vil minimeres og at skattesystemet efter De Danske Bilimportører’s opfattelse vil blive mere retfærdigt. I dag kan der være meget stor forskel på, hvad identiske biler betaler i afgift på grund af den værdibaserede afgift.De Danske Bilimportører mener, at med en ny teknisk afgift vil ens biler altid skulle betale det samme i afgift, hvilket vil gøre alt meget lettere og mere gennemskueligt - både for forbrugerne, Skat og branchen.Bilpriser ved omlægning til teknisk afgift med lavere provenu