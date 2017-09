Der er ikke tale om nye penge i VLAK-Regeringens forslag

DI TRANSPORT:

Mandag 4. september 2017 kl: 12:27

Af: Redaktionen Michael Svane skriver i sin kommentar:





Regeringen lægger for med i forordet at slå fast, at ”bedre infrastruktur skal binde landet bedre sammen.” Derfor afsætter regeringen ca. 410 millioner kroner til konkrete vejprojekter i årene 2018-2021. Det er naturligvis positivt, men det er langt fra nok. Blandt andet fordi der ikke er tale om nye penge.





I sommer kom Vejdirektoratet ud med nye tal for trafikvæksten i Danmark. Tallene taler deres klare sprog. Siden 2010 er der kommer 25 procent flere biler på de danske motorveje, trafikvæksten stiger årligt med 5 procent og stigningstakten har endog været større de seneste 3 år.





Den udvikling ventes at stige, ikke mindst fordi det går godt i dansk økonomi.





Når mobiliteten er en afgørende del af væksten, så må og skal vi prioritere markant flere midler til den trafikale infrastruktur. Det gælder vejene, men også den kollektive trafik.





Det er en ”bunden opgave” for ikke kun regeringen, men hele Folketinget.





Det er dyrt at investere i infrastruktur, men det er endnu dyrere ikke at investere.



Michael Svane

Branchedirektør

DI Transport



