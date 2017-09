Hårlev-vognmand har fået nyt syv-akslet vogntog

Mandag 4. september 2017 kl: 12:22

Af: Redaktionen Mere præcist er der tale om en MAN TGS 35.480 8×4 BL med en Euro 6-motor under førerhuset, TipMatic-automatiseret gearkasse, tandemtræk og LX-kabine, der indvendigt er udstyret med multifunktionslæderrat, klimaanlæg, køleskab, walkie og radio med navigation og bluetooth.Derudover har kabinen været en tur forbi plysseren.Opbygningen består af et tiplad med pendelsider fra HK Tipper samt to værktøjsskabe, alusider og et 57mm træktøj på forvognen. Der er ligeledes monteret bakkamera, vejesystem, trykluftshorn, lysskilt, blitzblink, blitzbjælke og fjernlygter.Kærren er en tre-akslet HK Tipper opbygget med stål-tipkærre.





Trækket blev solgt af Peter Ackermann fra H.E. Jørgensen.









