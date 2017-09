Københavns Lufthavn får ny direkte rute til Hongkong

Mandag 4. september 2017 kl: 12:05

Fakta:

Ruten mellem København og Hongkong bliver fløjet med Airbus' nye model A350-900 med plads til 280 passagerer

Flyet ankommer fra Hongkong kl. 6.30 om morgenen og returnerer kl. 13.55

Cathay Pacific har base i Hongkong og råder over 146 fly. Selskabet blev dannet i 1946

Der flyves i dag til ca. 180 destinationer i 44 lande. Cathay og de to datterselskaber Air Hong Kong og Cathay Dragon tæller 33.800 ansatte

Cathay Pacific blev i 2016 kåret som verdens femte bedste flyselskab af Skytrax. Selskabet vandt prisen i 2009

Cathay Pacific er medlem af Oneworld-alliancen, der blandt andet tæller British Airways og American Airlines

Af: Redaktionen Den første afgang fra København bliver onsdag 2. maj næste år, hvor en Airbus A350-900 fra Cathay Pacifics letter med kurs mod Hongkong.Afgang markerer ifølge Københavns Lufthavn flere års arbejde for at skaffe en direkte forbindelse fra Danmark til en af verdens vigtige metropoler.Cathay Pacific administrerende direktør Rupert Hogg kalder København "et fantastisk rejsemål" for det kinesiske selskabs passagerer.- Vi er glade for at tilbyde den første direkte rute mellem Hong Kong og København. Det er et fantastisk rejsemål, der tiltrækker forretnings- og fritidsrejsende fra hele verden. Med den nye direkte forbindelse til denne fantastiske by har vi har lyttet til vores passagernes ønske om flere rejsemuligheder, siger Rupert Hogg.Kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard, kalder åbning af den nye rute for en milepæl i lufthavnens arbejde med rutevikling.- Cathay Pacifics rute til den kinesiske millionby har stået øverst på listen over uservicerede destinationer fra Danmark. Den vil gavne både væksten og turismen - og give en masse nye, spændende rejsemuligheder, siger Peter Krogsgaard.Flere kinesere til Danmark I første omgang bliver det en sæsonrute fra maj til og med oktober med tre ugentlige afgange: mandag, onsdag og fredag, hvilket der er et godt grundlag for. Lufthavnens trafiktal viser, at der i 2016 var 27.000 rejsende, der fløj fra København og via andre lufthavne til Hongkong.- Al erfaring viser, at en ny direkte rute betyder, at endnu flere vil rejse. Det gælder også kineserne, der med Cathay Pacific får et prisbelønnet kinesisk selskab at flyve med. Så forventningen er, at antallet af kinesiske turister i Danmark også vil vokse, siger Peter Krogsgaard.WOCO spår vækst og flere jobs Mikkel Aarø-Hansen, Administrerende direktør for Wonderful Copenhagen og Chairman for Danmarks ruteudviklingsprogram Global Connected, ser store muligheder i den nye rute.- En direkte rute mellem Hong Kong og København er en fantastisk nyhed - her midt i det officielle kinesisk-danske turismeår 2017. Der er hård international konkurrence om at tage andele af det kinesiske turismemarked, og den nye rute er et glimrende eksempel på, at vi kan nå længere ved at stå sammen om at investere i ny tilgængelighed. Jeg er overbevist om at den nye rute vil skabe nye jobs og være til gavn for Danmark og Greater Copenhagen, siger Mikkel Aarø-Hansen.