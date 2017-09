Bilist kørte ind i en 13 årig pige - og kørte bare væk

Mandag 4. september 2017 kl: 11:53

Af: Redaktionen Da den 13-årige pige var stået af bus nummer 73, ville hun krydse Faldbrovej for at gå op ad H.C.Andersens Vej til Hornbæk Skole. Hun gik bag om bussen, og da en bil bagved holdt til bage, fortsatte hun ud på vejen. Men en anden bil overhalede den holdende bil og påkørte pigen, som røg op på bilens køler og slog hånden.Bilisten kørte fra stedet uden at give sig til kende. Bilen beskrives som hvid, muligvis af fabrikatet Nissan Micra, med fire døre.Østjyllands Politi hører gerne fra vidner eller andre, som har set bilen - enten på Fladbrovej eller andre steder. Den har muligvis en bule på kølerhjælmen. Oplysninger kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.