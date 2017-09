Varebil med slagtede lam lammede trafikken

Mandag 4. september 2017 kl: 11:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Varebilens last - slagtede lam - var delvist blevet spredt ud på motorvejenEn 29-årig mand fra Gilleleje havde været passager i varebilen og var blevet slynget ud i forbindelse med, at varebilen væltede. Han blev i en ambulance kørt til skadestuen i Køge. Han slap med knubs.Politiet tilkaldte Fødevarestyrelsen til at besigtige og vurdere om, de slagtede lam spredt ud i området fortsat var egnet som fødevarer. Et bugseringskøretøj fik fjernet den væltede varebil, der var blevet ført af en 43-årig mand fra Herlev, som formentlig havde mistet herredømmet over varebilen, da venstre bagdæk eksploderede under kørslen.De slagtede lam blev transporteret bort fra uheldsstedet i andre varebiler under tilsyn fra Fødevarestyrelsen.Politiet undersøger, om årsagen til det eksploderede dæk på varebilen kunne skyldes overlæs.