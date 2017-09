Flyttefirma har fået ny flyttekasse med lastbil

Mandag 4. september 2017 kl: 11:29

Af: Redaktionen Den nye Volvo FM er blandt andet udstyret med XL Globetrotter førerhus, I-Shift gearkasse, Komfort+ førerhuspakke, to køjer, media-anlæg med navigation og Dynafleet, Xenon lyspakke, fuld luftaffjedring, Work Remote og tyverialarm.Opbyggervirksomheden Lavmands har stået for opbygningen af flyttekassen, og Multitext har stået for dekorering af bilen.Bilen er solgt af salgskonsulent Nicki Rasch og blev leveret af Volvo Truck Center Taastrup direkte til kundens åbent hus arrangement i forbindelse med ny bil og fødselsdag.