Lufthavnen på Amager kan blive luftfragtcenter

Mandag 4. september 2017 kl: 11:20

Passagerflyene er også afhængige af luftfragt



Fakta:

Airport Business Park vil kunne fordoble fragtkapaciteten i Københavns Lufthavn fra 500.000 tons i dag til 1.000.000 ton årligt

Mere end 10 procent af indtjeningen på de lange, oversøiske flyruter kommer fra luftfragt i passagerflyenes lastrum. Ved at skabe plads til mere fragt understøtter Airport Business Park dermed også passagerruterne

I 2016 rejste over 29 millioner passagerer gennem lufthavnen på en af lufthavnes 165 direkte ruter ud i verden, heraf 34 til destinationer uden for Europa

Lufthavnen bliver udbygget i disse år for at skabe plads til 40 millioner årlige passagerer. Udvidelsen koster op til 20 milliarder kroner

Når CPH er udvidet til 40 millioner passagerer årligt vil det skabe grundlag for ca. 9.000 flere faste job i lufthavnen

Af: Redaktionen Airport Business Park skal ligge på et 150.000 kvadratmeter stort område i Københavns Lufthavn ud til Øresund, som med Tårnby Kommunes accept kan udvikles til et centrum for luftfragt. Byggeriet vil betyde flere arbejdspladser, mere luftfragt og bedre muligheder for eksport af højværdivarer som fragtes med fly. Samtidig vil det give globale virksomheder mulighed for at placere sig lige ved lufthavnen.Som en vigtig del af planen udvikles det lokale vejnet, så infrastrukturen omkring området kan følge væksten i forhold til udbygningen af lufthavnens østområde. For Tårnby Kommune har nødvendige investeringer i vejnettet været en forudsætning for at kunne give grønt lys til lokalplanen.Bekymringen hos Tårnby kommune har været udsigten til øget trafik til og fra Kystvejen. Men den udfordring er blandt andet løst med beslutningen om, at forbedre den store rundkørsel ved Kystvejen, så det bliver nemmere at køre til og fra området.- Det har været vigtigt for Tårnby Kommune at undgå trafikkøer og få løst de trafikale udfordringer fra en kommende Airport Business Park. Det har vi fået, så vi ser frem til at kommunen og lufthavnen kan udvikle det, der forhåbentlig kan blive et nordeuropæisk centrum for luftfragt, siger borgmester Henrik Zimino (S).Med den nye lokalplan kan Københavns Lufthavn invitere danske og udenlandske virksomheder til at udvikle Airport Business Park på det store areal ved siden af det nuværende fragtområde.- Vi har store ambitioner. Danmark kan blive nordeuropæisk centrum for luftfragt. Samtidig får vi mulighed for at kunne tiltrække globale virksomheder, der ellers placerer sig i og omkring andre europæiske lufthavne, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.En af ambitionerne er at fordoble fragtkapaciteten fra 500.000 til 1.000.000 ton luftfragt årligt. Luftfragtkpaciteten spiller en økonomisk rolle - ikke blot for luftfragt-selskaberne, men også for passagerflyene.- I dag udgør fragt i passagerflyenes lastrum omkring 10 procent af indtjeningen på især de lange, oversøiske ruter. Derfor er luftfragt også afgørende når vi skal tiltrække nye flyruter til fjerne rejsemål, siger Peter Krogsgaard.