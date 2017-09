Knap 5.000 besøgte transportmesse i Greve

Mandag 4. september 2017 kl: 10:31

Af: Redaktionen Den niende udgave af Transport Øst, der oprindeliget blev skabt af Lastbil Magasinet og i dag arrangeres af Danske Transport Medier, der omfatter Lastbil Magasinet, Danmarks Transport-Tidende og Traninform, blev dermed den bedst besøgte udgave hidtil. Over udstillingens to dage møde chauffører, vognmænd og andre branchefolk hinanden til en fagsnak, dækspark og nogle gode handler hist og her.- Det har været en forrygende weekend. Det har været den bedste, vi har oplevet i de år, vi har afholdt messen, så det er selvfølgelig meget glædeligt, siger Jeanette Routhe, der er direktør i Danske Transport Medier.- Målet med Transport Øst har hele tiden været at skabe et uformelt, årligt mødested for transportbranchen øst for Storebælt, og det er lykkedes. Det skyldes først og fremmest den opbakning, vi har fået fra trofaste udstillere og publikum, så det er vi taknemmelige for, og vi ser frem til fortsat at afholde og udvikle Transport Øst i de kommende år, siger Jeanette Routhe.Greve Kommune var igen i år en aktiv medspiller i afholdelsen af Transport Øst. Borgmester Pernille Beckmann åbnede udstillingen lørdag formiddag og glæder sig over transportens centrale rolle.- Vi er utrolig glade for og stolte af, at Sjællands største transportmesse afholdes i Greve. Det er med til at cementere Greves position som et centralt knudepunkt for transportbranchen. Vi glæder os også over, at der i alle årene har været stor opbakning til Transport Øst. Og så er vi ikke mindst utrolig glade for, at vi i Greve har oplevet en stor fremgang for branchen gennem de sidste mange år, og det er jeg fantastisk stolt over, sagde Pernille Beckmann.