VLAK’s finanslovsudspil mangler fornemmelse for transporterhvervet

VOGNMANDSORGANISATION:

Fredag 1. september 2017 kl: 13:11

Flytteydelser er ikke med i bolig-jobordningen

De infrastrukturmæssige elementer er smurt meget tyndt ud

Sænkelsen af brotaksten over Storebælt er en narresut, som vil betyde reelle forværringer for mobiliteten - i al fald en række år frem, indtil vejkapaciteten over Fyn er øget

Af: Redaktionen DTL peger på følgende mangler:Hos DTL - Danske Vognmænd kan begejstringen for VLAK-Regeringens finanslovsudspil ligge på et meget lille sted.- Det er skuffende, at flytteydelser ikke er medtaget i bolig-jobordningen. Det er det i Sverige, og der er det dokumenteret, at det er til gavn for borgerne og mobiliteten - og det er godt for erhvervet. Vi kommer til at presse benhårdt på i de kommende måneder, for at flytteydelser kan ende med at blive en del af bolig-jobordningen, når Folketinget senere på året stemmer endeligt om finansloven for 2018, siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard.Han siger videre, at en sænkelse af taksten på Storebæltsbroen umiddelbart kan lyde godt.- Men vi ved jo udmærket, at den gevinst bliver spist af transportkøberen eller slutbrugeren - ikke af vognmanden. Til gengæld fjerner takstnedsættelserne midler fra Storebælt, som kunne have brugt til vigtige infrastrukturopgraderinger på blandt andet Fyn, samtidig med at trængslen vil øges, siger Erik Østergaard og fortsætter:- DTL-medlemmerne kommer - altså hvis det står til regeringen - til at opleve at takstreduktionen, der vil udløse flere trafikanter på de allerede tilsandede danske veje. Det betyder mere tid i kø, højere brændstofudgifter og lavere produktivitet. Det giver simpelthen ikke mening - og det er et synspunkt, der i øvrigt støttes af flere ledende trafikforskere, og jeg forstår derfor ikke den ukritiske tiljubling af forslaget, som vi ser fra andre sider.Han peger i den forbindelse på, at VLAK-Regeringens finanslovsforslag ikke indeholder større midler til infrastrukturforbedringer og styrkelse af vejnettet.- Her er pengene smurt meget tyndt ud. Alt i alt er der ikke meget i dette udspil, som styrker den infrastruktur, der skal være på plads af hensyn til det generelle opsving, den øgede vækst og styrkelsen af beskæftigelsen. Jeg frygter simpelthen, at det manglende ambitionsniveau for infrastrukturen, og uhensigtsmæssighederne som følge af takstnedsættelserne på Storebælt, kan blive en selvstændig hæmsko for væksten, siger Erik Østergaard og tilføjer:- De mange timer i kø i vejene, og den manglende fleksibilitet i mobiliteten, er en trussel. Det synes jeg er et stort og indtil videre underbelyst aspekt ved det fremlagte finanslovsforslag.