Lavere broafgifter skal afspejles i billigere færgebilletter

DANSKE HAVNE OM VLAK-FORSLAG:

Fredag 1. september 2017 kl: 13:01

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hans Kristian Skibby siger, om VLAK-Regeringens foreslåede nedsættelse af taksterne for at køre over Storebæltsbroen, at hvis de skal ned, så skal politikerne samtidig sikre, at billetpriserne på de færger, der sejler fra Sjælland til Jylland, også følger med den samme vejDirektør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, har tidligere kaldt regeringens udnyttelse af infrastrukturressourcer for tudetosset. Det har uheldige følgevirkninger og inviterer til mere trængsel på et allerede presset vejnet ved Trekantsområdet og over Fyn, mener han.Danske Havne peger på, at presset på vejnettet vil blive endnu større med en takstnedsættelse. Men at presset kan reduceres gennem billigere færgebilletter over Kattegat og ved at udnytte noget af den ledige kapacitet, der er på sø-nettet.