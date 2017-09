Havn på Vestsjælland vil være en port til Østersøen

Fredag 1. september 2017 kl: 12:52

Af: Redaktionen Væksten i krydstogtindustrien er markant og forretningspotentialet tilsvarende stort. Ved at slå sig sammen med Blue Water Shipping i Danmark og PWL Port Services i Hamburg, som begge har langstrakt erfaring og ekspertise på området, styrker den vestsjællandske havn sit potentiale væsentligt. PWL og Blue Water Shipping bliver ansvarlige for driften og står blandt andet for håndtering af terminaler, gæster og sikkerhed.Salg- og marketingholdet kommer til at bestå af Hans Chen Braas fra Blue Water Shipping, Alexander Napp fra PWL og Liselotte Rørup hos Kalundborg Havn.- Vi er overbeviste om, at vi med det nye havneområde tilbyder en unik turnaround-mulighed for krydstogtsejlads i Østersøen og langs den norske kyst. Beliggenheden lige ud til dybvandsruten i Storebælt og bare 100 kilometer fra Københavns Lufthavn er med til at gøre Kalundborg Havn til et stærkt og ikke mindst tids- og brændstofbesparende alternativ til krydstogtrederier i Østersøen, siger Liselotte Rørup, der er Cruisemanager i Kalundborg Havn.PWL forklarer, at den massive vækst på krydstogtområdet har fået Hamburg-virksomheden til at søge efter potentielle turnaround-havne og destinationer uden for landets grænser.- Og da vi stødte på Kalundborg Havn og potentialet, som havneudvidelsen fører med sig, var der ingen tvivl om, at vi skulle tilslutte os teamet med Kalundborg Havn og Blue Water. Med vores ekspertise og Kalundborgs gunstige beliggenhed ser vi en stor mulighed for regionen. Vi opfordrer alle krydstogtrederier til at se nærmere på det her nye og meget interessante alternativ, siger Alexander Napp fra PWL Port Services i Hamburg.Hos Blue Water Shipping, der med samarbejdet er blevet en del af turnaround-projektet i Kalundborg, peger Hans Chen Braas på, at Region Sjælland bliver mere og mere populær og med udsigt til store ordrer, er Kalundborg Havn et stærkt alternativ og supplement til den eksisterende havnestruktur.- Samlet har vi musklerne til at tilbyde en moderne og effektiv turnaround-løsning skræddersyet til at håndtere krydstogtrederiernes behov, siger Hans Chen Braas.I februar 2019 står et nyt og 330.000 kvadratemeter stort havneområde færdigt i Kalundborg Havn. 25.000 kvadratmeter af det nye havneområde bliver skræddersyet til at støtte let besætnings- og passagerskift - et såkaldt turnaround - for selv de største krydstogtskibe.Med en kaj på 500 meter og vanddybden på 15 meter har Kalundborg Havn også kapacitet til fremtidens krydstogtskibe, som bliver større og stikker dybere.