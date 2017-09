Taxichauffører kan redde andres liv

Fredag 1. september 2017 kl: 12:12

Sammen kan vi redde hinanden



Af: Redaktionen Når et menneske falder om med hjertestop, er hurtig hjælp afgørende, da hjernen tager varigt skade efter få minutter. I 2015 overlevede 11 procent et hjertestop, mens de øvrige 89 procent døde. Det forhold fik iværksætterne Stefan Meggele, Zitta Mogensen og Brian Clemens til at starte Hjertepiloterne. Målet er at uddanne kørende arbejdsfolk til at redde liv. Københavns største taxiselskab, TAXA 4x35, er første virksomhed, der melder sig til og uddanner chauffører til at blive hjertepiloter.- Vi er enormt stolte og glade for det nye samarbejde med Hjertepiloterne og deres vigtige mission om at redde flere liv. Vi har dagligt hundredvis af chauffører på de københavnske veje, og hvis vi kan hjælpe med at redde liv, inden ambulancefolkene ankommer, vil vi selvfølgelig det, siger Peter Bjerregaard, der er administrerende direktør i Taxa 4x35, der håber, at flere virksomheder i transportbranchen vil deltage.Inden en chauffør kan kalde sig hjertepilot, skal han gennem en uddannelse og et førstehjælpskursus, som løbende bliver vedligeholdt. Taxien udstyres med en hjertestarter og moderne teknologi, der forbinder taxien med alarmcentralen, så chaufføren kan blive tilkaldt direkte af alarmcentralen. Der installeres også en GPS i taxien, så ambulancen hurtigt kan finde frem til patienten og den hjertepilot, der yder livreddende førstehjælp på stedet.Brian Clemens, der selv er hjertepatient, har sammen med Stefan Meggele og Zitta Mogensen en klar ambition om at forbedre chancen for overlevelse ved at komme hurtigere ud til hjertestoppet. Også her er man glade for samarbejdet med Taxa 4x35, der har et stort potentiale for mange hjertepiloter.- Vi er utroligt glade for samarbejdet med Taxa 4x35, der som den første virksomhed har valgt at støtte vores mission. Uden kørende hjertepiloter ville vores ide ikke kunne lade sig gøre, og Taxa 4x35 har hele tiden mange chauffører i de københavnske gader, siger Stefan Meggele, der er administrerende direktør i Hjertepiloterne og Dansk Førstehjælp, og fortsætter:- Alt for få overlever ved hjertestop, og hvis vi skal komme den kedelige statistik til livs, bliver vi nødt til at hjælpe hinanden og komme hurtigere ud til personerne med hjertestop. Chancerne for overlevelse uden mén tredobles, hvis der ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen kan nå frem, og vi håber, at de mange kørende førstehjælpere kan hjælpe med det.Hjertepiloterne starter i København, men målet er at komme samfundsproblemet til livs i hele Danmark og på længere sigt etablere sig i et internationalt initiativ.- Det er et stort samfundsproblem, så selvom vi starter i København med Taxa 4x35, er målet at blive landsdækkende indenfor meget kort tid. Længere ude i fremtiden arbejder vi på en international ekspansion, men lige nu fokuserer vi på Danmark, siger Brian Clemens fra World Track og bestyrelsesformand i Hjertepiloterne.Da Hjertepiloterne drives som en non-profit organisation, har man startet en hjertepilotfond, som giver samfundet mulighed for at støtte projektet og de mange hjertepiloter. Jo flere hjertepiloter man kan uddanne, jo større er chancen for at redde flere menneskeliv.