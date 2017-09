Betonvarevirksomhed kører ud med nyt syv-akslet vogntog

Fredag 1. september 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Forvognen, der er leveret af Stiholt i Aalborg, er en fire-akslet Scania G 490 LB 8x4*4 med tandemtræk og løftbar, styrbar bogieaksel bag de to trækkende aksler.Forvogn og kærre er opbygget med tre-vejs tip hos Skelhøje Vognfabrik, mens SR Hydraulik i Aalborg har leveret og monteret den aftagelige Fassi F165-kran. Nordjysk Autolakering har sørget for, at vogntoget er belevt leveret nylakeret i FC Beton A/S’ farver.Vogntoget skal bruges til distribution af færdigvarer på paller samt returkørsel med råvarer til FC Beton A/S’ tre fabrikker i henholdsvis Frejlev lidt vest for Aalborg, i Drastrup lige syd for Aalborg samt i Gadbjerg mellem Vejle og Billund.Det er Stiholts markedschef Jens Holger Pedersen, der har stået for handlen.Frejlev Cementstøberi A/S fejrede i år 75-års jubilæum med produktion af betonprodukter. Det startede i 1942 med cementsten, som blev produceret med håndkraft og transporteret med hestevogn, men siden er sortimentet vokset og vokset, så der i dag produceres et stort udvalg af fliser og kantsten samt mørtel og beton i løs vægt. Hestevognen og den første lastbil i form af en dansk-produceret Triangel er sendt på pension i de historiske arkiver. I dag råder Frejlev Cementstøberi A/S over en moderne vognpark bestående af betonkanoner og kranbiler.













