VLAK-Regeringen vil udvide sømandsskatte-ordning

Fredag 1. september 2017 kl: 11:37

Af: Redaktionen I regeringsgrundlaget fra sidste efterår varslede VLAK-regeringen, at man ”ønsker at styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne og understøtte forudsætninger for, at Danmark også i fremtiden er en stærk maritim nation.”VLAK-Regeringens forslag er et led i det erhvervs- og iværksætterudspil, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), præsenterede onsdag formiddag sammen med finansminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). Et udspil, som blandt andet leverer på flere af de centrale anbefalinger fra det maritime vækstteam.





- Det er rigtig godt, at regeringen holder fast i sine vækstambitioner - ikke bare på søfartsområdet med flere gode forslag, men sådan set for hele det danske samfund. Regeringen fortjener ros for den aktive indsats for at fastholde og udbygge de danske styrkepositioner på eksportmarkederne, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.





Hun har især fokus på forslaget om en udvidelse af sømandsskatten, som det maritime vækstteam også anbefalede. Det er en vigtig sag for de danske rederier, da der ifølge rederierne er behov for at få ligestillet skattevilkårene for hele den maritime offshore sektor, så skibe som eksempelvis installerer havvindmøller får samme vilkår, som deres konkurrenter i nabolandene. Det vil sikre rammerne for danske søfolk på danske skibe, hvilket hele tiden har været ambitionen fra rederiernes side.





- Vi ved, at de berørte rederier er meget glade for de danske søfolk på skibene. Givet den danske historik indenfor eksempelvis havvind, så kan de noget særligt indenfor offshore. Der er muligheder, som ikke må tabes på gulvet, derfor er det afgørende at udvide sømandsskatten, så den gælder for alle offshore skibe. Det er en vigtig sag – også for de mange yderkommuner, hvor søfolkene bor, siger Anne H. Steffensen.





