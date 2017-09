Scania Danmark får ny salgschef i øst

Fredag 1. september 2017 kl: 11:33

Af: Redaktionen Kasper Rasmussen har sine rødder i vognmands- og grusgravsfamilie fra Munke Bjergby med en 100-årig historie.- Jeg har været fascineret af alt med motorer, siden jeg var helt lille. Siden jeg var 5-6 år har jeg hjulpet til i grusgraven. Og alle mine sommerferier blev brugt der, fortæller Kasper Rasmussen, der efter folkeskolen kom i lærer hos George Nielsen Dieselservice i Benløse ved Ringsted.I september 1999 blev han udlært som mekaniker, og efter tre måneders rundrejse i Australien, fortsatte han som lastvognsmekaniker. Efter et ferieafløserjob som værkfører, fandt han ud af, at han ville gå ledervejen. I 2008 blev han så værkstedschef.Siden 2013 har Kasper Rasmussen arbejdet hos Nyscan, der den gang var autoriseret Scania-forhandler - senest som eftermarkedsdirektør. Nyscan er i dag servicecenter for Scania.- Nu glæder jeg mig til at at arbejde med salg af lastbiler hos Scania Danmark. Jeg ved jo af erfaring, at Scania har gode produkter og dygtige veluddannede medarbejdere, og det er faktorer, jeg sætter pris på, siger Kasper Rasmussen.Kasper Rasmussen bor i Munke Bjergby sammen med min kæreste Stina og 3 børn - To piger på henholdsvis 6 måneder og 12 år og en dreng på 14 år.