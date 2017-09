Færgerne er afgørende for turismen

Fredag 1. september 2017 kl: 11:07

Af: Redaktionen Færgerederierne tager de 32 millioner passagerer, der årligt tager med en færger, som et tydeligt tegn på, at den danske infrastruktur er afhængig af en velfungerende færgefart, når turister og øboere skal på tværs af Danmark, til og fra øerne eller nabolandene.De danske øer mærker i disse år i særdeleshed interesse fra turister fra både ind- og udland. Det kan mærkes på væksten i de små ø-samfund, hvilket glæder erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som er minister for både søfart og turisme. Hen peger på, at den politiske beslutning om lavere priser på ø-færgerne udenfor højsæsonen har skabt øget trafik til øerne.





- Færgetrafikken er vigtig for de mange danske øer, hvor færgen ofte er den eneste vej til destinationen, og hvor lavere færgetakster uden for højsæsonen har bidraget til at udvide turistsæsonen, siger Brian Mikkelsen i Færgerederiernes kommende årsberetning.





Turismen har stor gavn af, at gæster fra ind- og udland kan komme rundt. Infrastruktur er altså vigtig, og færgerne er en afgørende del af den infrastruktur, lyder det fra et af turismens talerør i Danmark, Horesta.





- Turisme og transport hænger uløseligt sammen. For at kunne trække turister til Danmark skal det være muligt at komme til landet og rundt i landet. Her er vores færger centrale. Jo bedre vi kan koordinere investeringer og markedsføring mellem færger og destinationer, jo flere turister og jo bedre resultater kan vi skabe sammen, siger Katia K. Østergaard, der er administrerende direktør i Horesta.





Turismen i Norden er blevet et yndet rejsemål for mange, og netop derfor mener Socialdemokratiets Morten Bødskov, at færgerne spiller en vigtig rolle.





- Vi ved, at vores nabolande er de allerstørste markeder, når det kommer til turistindustrien. Derfor er det helt afgørende, at det er let at komme til og fra Danmark. Her er færgefarten en afgørende del af vores infrastruktur, siger Morten Bødskov, der er formand for Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget i Folketinget.





Det var derfor et enigt Folketing, der stod bag regeringen og Dansk Folkepartis prioritering, som afsætter yderligere midler til billigere færgebilletter uden for højsæsonen. Det har skabt mere trafik til øerne hen over havet. Det glæder Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.





- Dansk Folkeparti har politisk gået forrest for at få sænket billetpriserne til vores øer uden for højsæsonen. Det er vi af to omgange lykkedes med, og det understreger, at vi anser færgerne for helt centrale i forhold til at skabe jobs på øerne, siger Hans Kristian Skibby i den kommende publikation.





Færgerederierne afholder generalforsamling i weekenden.





