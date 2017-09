Vognmand fik to nye og en veteran

Fredag 1. september 2017 kl: 10:53

Af: Redaktionen Jan Petersen Transport ApS i Taulov har 24 lastbiler i flåden, som blandt andet beskæftiger sig med transport af stål, fødevarer og mere traditionel distributionskørsel.Da Jan Petersen nyligt fejrede sit 30 års jubilæum var det med en gave til sig selv - en gave, der omfattede to nye seks-cylindrede tre-akslede Scania R 500 A6x2/4 og en ældre Scania 141'er.- Jeg lagde vægt på brændstoføkonomien, da jeg skulle vælge nye lastbiler og besluttede mig derfor for to seks-cylindrede R 500, siger Jan Petersen og fortsætter:- Jeg kunne dog ikke helt slippe V8'er-tanken og har altid ønsket mig en ældre en, som jeg kunne gå og skrue lidt på. Derfor forærede jeg mig samtidig en Scania 141'er med V8-motor. Nu er jeg en rigtig glad mand.Til købet af de to nye Scania’er er der tilknyttet serviceaftaler med tre års ekstra reklamationsret på drivlinen.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.