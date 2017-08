Transportorgansation kører trafiksikkerheden ud med lastbil

Torsdag 31. august 2017 kl: 13:20

Af: Redaktionen Magda er Lastbilkaravanens hovedperson, og hun underviser eleverne om trafiksikkerhed og lastbiler gennem sang og leg. Samtidig vil der også være flere lastbiler i skolegården, så børnene kan få en fornemmelse af, hvor svært det blandt andet er for lastbilchaufførerne at se cyklister og andre trafikanter i deres sidespejle.

- Et fortsat og øget fokus på trafiksikkerhed redder liv. Vi mener, at vi har et særligt ansvar for fortsat at sætte trafiksikkerheden i fokus, for lastbilerne står for langt størstedelen af gods- og varetransporten i Danmark. Ved hjælp af sang og leg får vi sat sikkerhed og lastbiler på skoleskemaet for de yngste trafikanter. Det er vores mål, at eleverne får gode vaner allerede fra starten af deres lange tilværelse i trafikken. Resultatet af kampagnen skal gerne være, at eleverne i 0.-2. klasse får en større tryghed, når de bevæger sig ud i trafikken, siger Kasper Stoof, der er projektleder for Lastbilkaravanen.







Politibamsen Bamse Betjent er også til stede på skolerne, og han hjælper eleverne med at få tjekket deres cykler, så de kan færdes sikkert i trafikken.













- Som brancheorganisation har vi sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere et socialt ansvar for at øge trafiksikkerheden. Hver ulykke er én for meget for alle involverede. Vi kan ikke redde liv og hindre ulykker alene, men i fællesskab kan vi alle være med til at øge trafiksikkerheden, siger Kasper Stoof.





Om kampagnen:

Mandag 4. september er der kickoff på den landsdækkende kampagne. Karavanen starter på Amager 4. september og slutter 14. september i Sønderborg

ITD og Lastbilkaravanen har indgået et samarbejde med Volvo, som er førende inden for trafiksikkerhed for lastvogne. Børnenes Trafikskole er ligeledes en samarbejdspartner rundt på de forskellige skoler, ligesom også Cyklistforbundet hjælper til på karavanen.

Bag Lastbilkaravanen står ITD, som desuden er støttet af FDE Fonden.

Når eleverne ankommer til skolen, bliver de mødt af de store lastbiler, som holder på parkeringspladsen

En skuespiller spiller lastbilchaufføren ”Magda”, og gennem dans og dialog lærer eleverne, hvordan de forholder sig til højresvingende lastbiler

Eleverne får trafikveste og undervisningsmaterialer

Lokale vognmænd parkerer deres lastbiler på parkeringspladsen, hvor eleverne får lov til at kravle op i lastbilerne og med egne øjne opleve udsigten fra førerhuset og de kritiske zoner

Bamse Betjent kommer og fortæller om trafiksikkerhed på en cykel

Her kører Lastbilkaravanen forbi:

Mandag4. september 2017: Amager: Peder Lykkes Skole

Tirsdag 5. september 2017: Frederiksberg Runddel. To arrangementer udendørs

Onsdag 6. september 2017: Roskilde: Trekronerskolen

Torsdag 7. september 2017: Slagelse: Antvorskov Skole

Fredag 8. september 2017: Svendborg: Tved Skole

Mandag 11. september 2017: Tranbjerg: Tranbjergskolen

Tirsdag 12. september 2017: Struer: Limfjordsskolen

Onsdag 13. september 2017: Hobro: Bymarkskolen

Torsdag 14. september 2017: Sønderborg: Dybbølskolen

