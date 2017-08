Afdelingschefen har været der før

Torsdag 31. august 2017 kl: 12:59

Af: Redaktionen - Jeg har valgt at vende tilbage til værkstedsdrift, da det er det som mit hjerte brænder for. Og så var det jo dejligt, at det lige er min tidligere afdeling, der havde brug for en ny afdelingschef, siger Johnny Rosenkilde, der er 36 år.Johnny Rosenkilde har i løbet de seneste to år ydet teknisk support til Scania-værkstederne i hele Danmark samt bidraget til at styrke den interne uddannelse af mekanikere, værksteds- og reservedelsmedarbejdere.- Det bliver helt sikkert en fordel i mit daglige arbejde, at jeg har fået så meget teknisk viden, siger Johnny Rosenkilde, der tiltræder stillingen som afdelingschef i Horsens fredag 1. september.