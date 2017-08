Københavns Politi efterlyser stjålet bus

Torsdag 31. august 2017 kl: 09:38

Af: Redaktionen Københavns Politi understreger, at der ikke er indikationer på, at der er tale om andet end et simpelt brugstyveri af et køretøj. Men med det seneste års begivenheder i Europa in mente, vil Københavns Politi gerne finde ud af, hvor bussen er blevet af.Derfor opfordrer Københavns Politi alle, der har set den belgiske bus, der har registreringsnummeret 1 - DIA - 309 om at kontakte Københavns Politi.





