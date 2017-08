Investorfradrag kan også gavne vognmænd

VOGNMANDSORGANISATION OM ERHVERVS- OG IVÆRKSÆTTERUDSPIL:

Onsdag 30. august 2017 kl: 13:01

Af: Redaktionen - Jeg forstår det derhen, at der efter planen gives fradrag for både direkte investeringer og indirekte investeringer gennem en ny fondskonstruktion. Den mulighed for risikospredning kan også gøre det attraktivt at investere i transport, der er på vej ind i en kraftig vækst. Det vil også gøre det attraktivt for vognmænd ikke blot at lægge afdelinger ude i Europa og udnytte lavtlønnet chaufførarbejdskraft, der skævvrider markedet, som vi desværre ofte har set, siger Erik Østergaard.Ordningen vil, hvis VLAK-Regering finder flertal for forslaget, indebærer statsstøtte og vil derfor skulle statsstøttegodkendes af EU, inden den kan sættes i kraft. Sverige og Storbritannien har dog tilsvarende ordninger. Ordningen forventes at kunne have virkning fra 2019.Udspil indeholder også forslag om cirkulær økonomi og deleøkonomiErhvervs- og iværksætterudspillet fra VLAK-Regeringen indeholder også initiativer om såkaldt cirkulær økonomi, som især kan blive interessant for de vognmænd, der håndterer affald. Her vil VLAK-Regeringen afsætte en pulje til initiativer, som kan indgå i den kommende strategi for cirkulær økonomi. Strategien skal understøtte, at danske virksomheder har gode rammer for at anvende cirkulære produktionsmetoder.- Affald er på vej til at blive en gigantisk ressource, og cirkulær økonomi skal være med til at lukke kredsløbet for produkters livscyklus gennem øget genanvendelse og genbrug til gavn for både miljøet og økonomien. Danske vognmænd, der har specialiseret sig i håndtering af affald, kan komme i en central position i udviklingen af cirkulær økonomi. Her er der virkelig noget at hente, siger Erik Østergaard, der peger på, at DTL har haft en ekstern ekspert siddende i det Advisory Board, der har anbefalet VLAK-Regeringen at forbedre konkurrencevilkårene på markedet for affald og genanvendte råvarer.På området for deleøkonomi vil regeringen lancere en deleøkonomisk strategi, der vil gøre deleøkonomien til en drivkraft for vækst og innovation - hvor der er ”styr på skattebetalingen”, og forbrugerne understøttes i at kunne få flere og nye muligheder for at øge deres indkomst inden for deleøkonomien.- Jeg kan forstå, at regeringen vil lave klarere rammer for deleøkonomien, der skal understøtte velfungerende markeder med gode betingelser for tillid, flere valgmuligheder og konkurrence til gavn for danskerne og væksten. Til det må jeg sige, at det for transportens vedkommende er påtrængende og afgørende, at deleøkonomien ikke bliver brugt til at udhule de professionelle aktiviteter, der i dag skal efterleve en række skrappe krav til skattebetaling, miljø, arbejdsmiljø og sociale hensyn til medarbejdere. Man skal med andre ord sikre, at der ikke bliver gået på kompromis med disse krav, blot ordet ”deleøkonomi" indgår, påpeger Erik Østergaard.VLAK-Regeringen bebuder at barsle med en deleøkonomisk strategi i løbet af efteråret.